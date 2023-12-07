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З чокером-квіткою на шиї та прозорій сукні: Емма Стоун з'явилася на прем'єрі фільму

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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З чокером-квіткою на шиї та прозорій сукні: Емма Стоун з'явилася на прем'єрі фільму

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Вбрання мало модний "голий" ефект.

Зірка фільму-мюзиклу "Ла-Ла Ленд" Емма Стоун відвідала прем'єру картини "Бідолахи", яка відбулася в нью-йоркському кінотеатрі DGA. Фільм є екранізацією однойменного роману Аласдера Грея та Емма у ньому виконала головну роль.

Емма Стоун / © Associated Press
Емма Стоун / Фото: Associated Press

Перед камерами зірка позувала в жовтій сукні від Модного дому Louis Vuitton з "голим" ефектом, оскільки вбрання мало прозорі вставки з сітчастої тканини.

Також у декорі вбрання були сріблясті камені, намистини та невелика торочка. Прозора вставка сукні спереду створювала ефект глибокого декольте.

Емма Стоун / © Associated Press
Емма Стоун / Фото: Associated Press

Образ Емма доповнила золотистими босоніжками, макіяжем, молочним манікюром і педикюром, а також гламурним оксамитовим чокером з великою золотою квіткою зі стразами.

Емма Стоун / © Associated Press
Емма Стоун / Фото: Associated Press

Але поки Емма позувала перед камерами в Нью-Йорку, акторка Голлі Бейлі сяяла у червоній сукні з пишною спідницею та рюшами у Лос-Анджелесі. 23-річна акторка відвідала прем'єру фільму "Колір ліловий".

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Дата публікації
Перегляди
155
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