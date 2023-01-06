З чоловіком і трьома синами: Катя Осадча показала гарне сімейне фото

Катя Осадча опублікувала в Instagram гарну сімейну світлину. За одним столом у Святвечір вдома зібралася вся родина: чоловік Юрій Горбунов і три сини – Ілля, Іван і Данило.

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

У дописі ведуча привітала з Різдвом Христовим всіх, хто святкує.

"З Різдвом всіх, хто святкує сьогодні. Сьогодні за одним столом в Святвечір молимося за мир, за злагоду і перемогу. Наша родина цього року святкує дві дати і поступово переходимо на святкування 24 грудня, як і більшість українців. З Різдвом, рідні!" – написала ведуча.

Нагадаємо, Павло Зібров записав відеопривітання, у якому привітав українців із Новим роком і Різдвом.

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