Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
З чоловіком і трьома синами: Катя Осадча показала гарне сімейне фото

З чоловіком і трьома синами: Катя Осадча показала гарне сімейне фото

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1141
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З чоловіком і трьома синами: Катя Осадча показала гарне сімейне фото

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

Ведуча сфотографувалася у Святвечір з родиною і привітала підписників із Різдвом.

Катя Осадча опублікувала в Instagram гарну сімейну світлину. За одним столом у Святвечір вдома зібралася вся родина: чоловік Юрій Горбунов і три сини – Ілля, Іван і Данило.

Катя Осадча / © Instagram Каті Осадчої
Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

У дописі ведуча привітала з Різдвом Христовим всіх, хто святкує.

"З Різдвом всіх, хто святкує сьогодні. Сьогодні за одним столом в Святвечір молимося за мир, за злагоду і перемогу. Наша родина цього року святкує дві дати і поступово переходимо на святкування 24 грудня, як і більшість українців. З Різдвом, рідні!" – написала ведуча.

Нагадаємо, Павло Зібров записав відеопривітання, у якому привітав українців із Новим роком і Різдвом.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1141
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація