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З чоловіком та надувним Бетменом: Сінді Кроуфорд показала, як відсвяткувала 58-річчя

З чоловіком та надувним Бетменом: Сінді Кроуфорд показала, як відсвяткувала 58-річчя

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Зірка не стала влаштовувати пишне святкування.

20 лютого американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – відзначала день народження, їй виповнилося 58 років. Як виявилося, вона не стала влаштовувати пишних свят чи гучних вечірок, а провела день в оточенні родини. Як минув її день, вона показала у Instagram.

© Instagram Сінді Кроуфорд
Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

На терасі свого будинку Сінді позувала поруч із надувним Бетменом та жовтими кулями. Також вона показала букет, який їй подарували, а також поцілунок із чоловіком – бізнесменом Ренді Гербером. Навіть святковий образ Кроуфорд був досить скромним і складався з блакитного джемпера та джинсів.

© Instagram Сінді Кроуфорд
Фото: Instagram Сінді Кроуфорд
© Instagram Сінді Кроуфорд
Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд на честь дня народження показала себе у дитинстві. Майбутня зірка подіумів знята на фото у сукні з рюшами і сидить біля торта зі свічками.

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