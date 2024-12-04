З чоловіком та тримісячним сином: Гейлі Бібер поділилася сімейним фото

Нещодавно американська модель, засновниця бренду косметики Rhode – Гейлі Бібер – святкувала своє 28-річчя. У своєму Instagram вона показала, як це було. Фанати були спантеличені тим, що серед гостей не був помічений чоловік дівчини - Джастін Бібер, і навіть запідозрили пару в розлученні.

Проте Гейлі опублікувала серію фото, серед яких був і знімок, на якому вона знята з чоловіком та їхнім тримісячним сином Джеком Блюзом. Вони разом вийшли на прогулянку. Дитину неможливо розглянути, адже вона знаходиться у рюкзаку-кенгуру.

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Очевидно, цим фото дівчина хотіла показати, що у них у родині все гаразд.

Також Гейлі запостила кілька селфі, які вона так любить робити. Модниці вже помітили, що дівчина у своїх образах використовує кашеміровий шарф та кашемірову косинку – враховуючи, що Бібер є трендсеттером, впевнені, скоро ці теплі аксесуари стануть дуже популярними.

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Раніше, нагадаємо, своїми сімейними фото на честь Дня подяки поділилася Мадонна. Вона позувала в оточенні свого 93-річного батька, шістьох дітей та молодого коханого.

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