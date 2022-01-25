З чоловіком та у твідовому пальті з капюшоном: Наталія Водянова на Паризькому тижні моди

З чоловіком та у твідовому пальті з капюшоном: Наталія Водянова на Паризькому тижні моди

Модель прийшла першою оцінити нову колекцію Марії Грації Кьюрі.

Наталія Водянова відвідала показ кутюрної колекції Dior сезону весна-літо 2022 року, який відбувся в межах Паризького тижня моди. Модель з'явилася у компанії свого чоловіка Антуана Арно.

Наталія Водянова з чоловіком Антуаном Арно / Getty Images

На Наталії було стильне твідове пальто з поясом та капюшоном, який вона одягла на голову. З-під пальта визирала карамельна сукня з торочкою з пір'я.

Наталія Водянова / Getty Images

Вбрання вона поєднала з твідовими чоботями в тон верхнього одягу, які мали гармонійний вигляд з образом загалом.

Шию Водянової прикрашав чокер-кольє із величезних кристалів Swarovski. На обличчі був ніжний макіяж.

Показ також відвідала Кара Делевінь. Модель одягла білу сорочку, чорну краватку та щось схоже на мініспідницю, а зверху накинула об'ємний бомбер від Christian Dior. Лук вона доповнила туфлями-лоферами від Christian Dior.

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