З чоловіком та у твідовому пальті з капюшоном: Наталія Водянова на Паризькому тижні моди

Модель прийшла першою оцінити нову колекцію Марії Грації Кьюрі.
Наталія Водянова відвідала показ кутюрної колекції Dior сезону весна-літо 2022 року, який відбувся в межах Паризького тижня моди. Модель з'явилася у компанії свого чоловіка Антуана Арно.
На Наталії було стильне твідове пальто з поясом та капюшоном, який вона одягла на голову. З-під пальта визирала карамельна сукня з торочкою з пір'я.
Вбрання вона поєднала з твідовими чоботями в тон верхнього одягу, які мали гармонійний вигляд з образом загалом.
Шию Водянової прикрашав чокер-кольє із величезних кристалів Swarovski. На обличчі був ніжний макіяж.
Показ також відвідала Кара Делевінь. Модель одягла білу сорочку, чорну краватку та щось схоже на мініспідницю, а зверху накинула об'ємний бомбер від Christian Dior. Лук вона доповнила туфлями-лоферами від Christian Dior.
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