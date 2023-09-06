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З чорними губами та в шкіряному тренчі: Джулія Фокс відвідала модний показ у зухвалому образі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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З чорними губами та в шкіряному тренчі: Джулія Фокс відвідала модний показ у зухвалому образі

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Модель любить виділятися з натовпу та ніколи не носить тривіальні вбрання.

Епатажна американська модель Джулія Фокс, яка нещодавно стала "ангелом" Victoria's Secret і незабаром з'явиться в їхньому грандіозному камбекшоу The Tour, вийшла у світ у зухвалому вбранні.

Джулія Фокс / © Associated Press
Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Зірка відвідала показ колаборації PrettyLittleThing x Naomi Campbell, який відбувся у Нью-Йорку у межах Тижня моди.

На Джулії був зухвалий образ, оскільки вона одягла чорний шкіряний тренч, чоботи з гострим мисом і зробила дуже яскравий макіяж із чорною помадою на губах та білими тінями.

Джулія Фокс / © Associated Press
Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Під тренчем у неї було ще одне вбрання - металевий купальник на ланцюжках.

Джулія Фокс / © Associated Press
Джулія Фокс / Фото: Associated Press
Джулія Фокс / © Associated Press
Джулія Фокс / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
369
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