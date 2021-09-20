З чорними кігтями і в шапочці: Емма Коррін у незвичайному вбранні від Miu Miu

З чорними кігтями і в шапочці: Емма Коррін у незвичайному вбранні від Miu Miu

Проти ночі 20 вересня в Лос-Анджелесі минула 73-тя церемонія вручення телевізійний премії "Еммі-2021"

Зірка серіалу "Корона" британська акторка Емма Коррін з'явилася вчора на червоній доріжці церемонії "Еммі-2021" в екстравагантному вбранні від італійського Модного дому Miu Miu. 25-річна дівчина вибрала світло-жовту максі сукню-колону без бретелей, яку доповнювали високі рукавички і шапочка, що нагадувала плавальну.

Емма Коррін / Associated Press

Волосся акторки було заховане, а ось на рукавичках не було пальців, тому яскравим і екстравагантним доповненням образу став довгий чорний манікюр, що нагадував кігті.

Емма Коррін / Associated Press

Коррін була номінована в категорії "Найкраща ведуча акторка в драматичному серіалі" за свою дебютну зіркову роль — принцеси Діани. Серіал "Корона" став цього року тріумфатором церемонії, адже отримав величезну кількість нагород і номінацій.

Емма Коррін / Associated Press

Також нагадаємо, що не так давно в інтерв'ю для ITV News Granada Reports Емма вперше назвала себе "квір" (людина, яка є істотою без певної статі).

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