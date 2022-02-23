З чорною помадою на губах: колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс прилетіла на Тиждень моди

Попри критику її образів та звинувачення в тому, що вона копіювала Кім Кардашян, Джулія явно створила свій власний стиль.

Після розтавання з репером Каньє Вестом акторка Джулія Фокс стала дуже популярна і тепер активно відвідує не лише всі світські заходи, а й модні шоу. Знаменитість прилетіла до Італії, щоб взяти участь у Тижні моди, який стартував у Мілані 22 лютого.

На показі колекції осінь-зима бренду Diesel Фокс з'явилася у жовто-чорному вбранні, у якому поєднала шкіряні штани-чоботи, укорочену куртку, чорний латексний топ та рукавички. Також у руки дівчини була невелика сумка з логотипом бренду, а ось на обличчі у неї був незвичайний макіяж із чорною помадою та білими тінями.

Джулія Фокс / Getty Images

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