Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

З чорним корсетом і пишною спідницею: чарівна Аріана Гранде сяяла на прем'єрі "Wicked: Чародійка"

Її образ для заходу був романтичним і створеним за ексклюзивним замовленням.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аріана Гранде

Аріана Гранде / © Associated Press

Друга частина фільму «Wicked: Чародійка» стартує ув прокаті вже цього тижня, але промотур до нього ще триває, і вчора одна з виконавиць головної ролі Аріана Гранде вийшла на фотоколл у Нью-Йорку.

Аріана одягла ексклюзивну сукню від Модного дому Schiaparelli, яка трохи нагадувала балетну пачку. Верхня частина сукні — чорний корсет зі складками й мереживом, а спідниця — ніжно-рожева з безліччю шарів тюлю.

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Весь образ акторки — вишукана розкіш, а ідеальні зачіска, прикраси та інші аксесуари робили його ще гламурнішим. Вона справді нагадувала чи то фею, чи то принцесу в тій сукні.

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Але вбрання від Schiaparelli Гранде одягає не вперше. Також вона одягала на червону доріжку сукню пудрового відтінку, виконану з трьох видів тканини: корсет вбрання був з атласного шовку, який розкішно обтікав її фігуру, спідниця пошита з легкого й невагомого фатину, прикрашеного блискітками і стразами, а ось на декольте вбрання мало бежеве оздоблення з тканини у квітковий принт. Прикрашала сукню незвична баска, а на спині — корсетна шнурівка. Це особливе вбрання вона одягла на церемонію «Оскар» у березні цього року.

Аріана Гранде на «Оскарі» / © Associated Press

Аріана Гранде на «Оскарі» / © Associated Press

«Wicked: Чародійка. Частина 2» виходить в український прокат уже 19 листопада.

Образи акторки Аріани Гранде (14 фото)

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_2 / © Getty Images

© Getty Images

