З чубчиком та прикрасами Chanel: Кім Кардашян з'явилася у нетиповому для себе образі

Зірка обрала вбрання у улюбленому приталеному фасоні, який пыдкреслював її фігуру.

Зірка Instagram і засновниця марки корегувальної білизни SKIMS — 42-річна Кім Кардашян — з'явилася на благодійному зірковому заході зі збору коштів "Це про людство" (TIAH) у Лос-Анджелесі.

Вона обрала для вечірки, яка проходила у приватній резиденції, чорну сукню у своєму улюбленому приталеному стилі. Це було вбрання від бренду Alaïa зі шкіряним оздобленням на талії, представлене в колекції осінь-зима 2023 року.

Сукня мала довгі рукави і високу горловину, яку вона доповнила масивними прикрасами від бренду Chanel. Також вона одягла чорні гостроносі чоботи, зробила улюблений макіяж у коричневій гамі та в руці тримала квадратну сумку Chanel.

Особливу увагу в цьому образі привертала зачіска Кім, оскільки вона вирішила з'явитися з накладним чубчиком, що зовсім нетипово для неї.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Також на цій вечірці разом із Кім Кардашян та Кріс Дженнер потусила мама Меган Маркл, а також акторка Єва Лонгорія у лимонній сукні фасону "русалка".

Кріс Дженнер, Дорія Редлан та Кім Кардашян / Фото: Getty Images

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