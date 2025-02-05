З чубчиком у формі серця: топмодель Алессандра Амбросіо похизувалася новою стрижкою

43-річна бразильська топмодель та "янгол" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — стала головною зіркою нового випуску журналу Perfect.

На обкладинці глянцю модель позувала з новою зачіскою — їй підстригли чубчик у формі серця, хоча, швидше за все, це перука. А одягнена Але була в чорний светр із високим коміром.

instagram.com/theperfectmagazine

Також Амбросіо приміряла інші образи: чорний штанний костюм і білий топ і джинси з бахромою.

instagram.com/theperfectmagazine

instagram.com/theperfectmagazine

На наш погляд, такий цікавий чубчик дуже пасує моделі. Також візажисти підкреслили брови бразилійки, зробивши їх більш виразними.

instagram.com/theperfectmagazine

Раніше, нагадаємо, топмодель Алессандра Амбросіо з'явилася на Тижні моди у Берліні. Вона продефілювала на показі бренду Marc Cain Parallel Universe.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

На подіум Алессандра вийшла в ефектній червоній сукні до підлоги на тонких бретельках і з пікантним декольте. Сукня була розшита паєтками, до неї модель підібрала босоніжки в тон на підборах, волосся розпустила і прибрала назад, одягла великі золоті сережки і зробила виразний макіяж.

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