З чубчиком і в шкіряному пальті: Керрі Вашингтон на радіоефірі у Нью-Йорку
49-річна акторка обрала для свого виходу лук, натхнений гранжем 90-х.
Керрі Вашингтон відвідала радіоефір студії SiriusXM у Нью-Йорку. Там вона продемонструвала стильний образ.
На акторці було чорне шкіряне пальто з підплічниками, металевими застібками і поясом, який вона затягнула навколо талії.
З-під верхнього одягу було видно світлі широкі штани. Взута вона була у чорні гостроносі ботильйони, а в руці тримала чорну сумку зі срібною ручкою-ланцюжком.
Вашингтон зробила зібрану у хвіст зачіску з чубчиком, макіяж із пишними віями і коричневий манікюр. У вухах у неї були сережки, а на руках — срібні каблучки.
Нагадаємо, Керрі Вашингтон у сукні з квітами з леліток від Prada сяяла на церемонії нагородження премії BAFTA.