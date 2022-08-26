З чудернацькою зачіскою і в банановій сукні з торочкою: зірка телесеріалу "Володар перснів" в об'єктивах папараці

Англійська акторка Софія Номвет у яскравому аутфіті з'явилася на вулицях Нью-Йорка.

Софія Номвет, яка зіграла принцесу гномів Дісу у телесеріалі Amazon Studios "Володар перснів: персні сили", потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка.

Акторка мала яскравий вигляд. На ній була вільна коротка сукня бананового кольору з торочкою і V-подібним вирізом. Вбрання Номвет поєднала із золотистими босоніжками.

Софія Номвет / Фото: Getty Images

Ефектності її образу додала чудернацька зачіска, прикрашена жовтою стрічкою. В макіяжі Софія зробила акцент на жовтих тінях. У вухах у неї були золоті маленькі сережки-кільця.

До слова, прем'єра телесеріалу "Володар перснів: персні сили" запланована на 2 вересня цього року.

Телесеріал за мотивами творів Джона Рональда Руела Толкіна про Середзем'я, події якого відбуваються до основних подій трилогії "Володар перснів". Розповідатиме про Другу епоху. Саурон разом із ельфами створив персні влади, а потім таємно викував Єдиний Перстень. Закінчилася епоха битвою Останнього союзу, яка показана в пролозі до трилогії Пітера Джексона.

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