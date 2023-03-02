З декольте до пупа: акторка Крістіна Річчі одягла ефектну сукню на червону доріжку

Американська акторка Крістіна Річчі, яка прославилася завдяки ролям у фільмах 90-х "Родина Адамсів" та "Каспер", вийшла на червону доріжку. Знаменитість відвідала захід Costume Designers Guild Awards — це церемонія, на якій вручають нагороди дизайнерам костюмів у кіно, телебаченні, рекламі та інших засобах масової інформації.

Для своєї появи перед камерами Крістіна обрала ефектну сукню від бренду Raisa Vanessa, яка була представлена в колекції осінь-зима 2022 року.

Вбрання було бордового кольору, мало гострі плечі, драпування на стегнах і дуже глибоке декольте, яке прикрашали золоті птахи. Також у сукні були вирізи на талії, довгі рукави та розріз, що відкриває ногу.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

Образ Річчі доповнила чорним клатчем з бісером, туфлями на платформі та лаконічним золотим кольє на шиї, яке ідеально поєднувалося з декором сукні та золотою фурнітурою на її сумці.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

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