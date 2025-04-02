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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
351
Час на прочитання
1 хв

З декольте до пупа: Ана де Армас продемонструвала ефектне вбрання у Лас-Вегасі

Вона давно співпрацює з французьким модним брендом Louis Vuitton і знову одягла їхнє вбрання на публіку.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ана де Армас

Ана де Армас / © Associated Press

Акторка Ана де Армас відвідала захід CinemaCon, який відбувся у Лас-Вегасі. У межах цієї події вона вийшла на сцену, щоб розповісти про фільм «Балерина», у якому зіграла головну роль.

На Ані був ефектний костюм-трійка від бренду Louis Vuitton, який складався з блейзера та прямих штанів. Обидві речі були прикрашені стразами.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Також на акторці було боді з дуже глибоким V-подібним декольте, практично до пупа, й туфлі на підборах. Волосся вона розпустила і зробила на обличчі лаконічний макіяж.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

До речі, Ану зараз запідозрили у нових стосунках. Нібито акторка зустрічається з актором Томом Крузом. Зірки разом провели День закоханих, а також неодноразово потрапляли під приціл папараці.

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
351
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