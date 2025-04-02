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- Шоу-бізнес
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З декольте до пупа: Ана де Армас продемонструвала ефектне вбрання у Лас-Вегасі
Вона давно співпрацює з французьким модним брендом Louis Vuitton і знову одягла їхнє вбрання на публіку.
Акторка Ана де Армас відвідала захід CinemaCon, який відбувся у Лас-Вегасі. У межах цієї події вона вийшла на сцену, щоб розповісти про фільм «Балерина», у якому зіграла головну роль.
На Ані був ефектний костюм-трійка від бренду Louis Vuitton, який складався з блейзера та прямих штанів. Обидві речі були прикрашені стразами.
Також на акторці було боді з дуже глибоким V-подібним декольте, практично до пупа, й туфлі на підборах. Волосся вона розпустила і зробила на обличчі лаконічний макіяж.
До речі, Ану зараз запідозрили у нових стосунках. Нібито акторка зустрічається з актором Томом Крузом. Зірки разом провели День закоханих, а також неодноразово потрапляли під приціл папараці.