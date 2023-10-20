З декольте до пупа: Джулія Фокс відвідала студію ВВС у дуже сміливому вбранні

Її образи завжди сміливі та досить незвичайні.

33-річна модель Джулія Фокс зараз проводить час у Лондоні. У Великій Британії вона вже встигла виступити на концерті Мадонни на O2 Arena і відвідала кілька інтерв'ю, рекламуючи свою книжку мемуарів Down The Drain.

Однією з локацій, які вона відвідала, була студія ВВС. Для інтерв'ю Фокс одягла характерне для свого стилю вбрання, яке привертало увагу оточення. На ній була довга чорна сукня в білу смужку і з дуже глибоким декольте, практично до пупа.

Також сукня мала широкі плечі, довгі рукави і розрізи в зоні стегон. Доповнила вона вбрання білими туфлями та сумкою з маленькою ручкою, яка була зроблена у вигляді амфори. Волосся модель розпустила і зробила макіяж у коричневій гамі.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Джулія стала однією з учасниць нового шоу Victoria's Secret The Tour і знялася у фотосесії бренду з крилами на спині, величезних платформах та у крихітному топі-бандо.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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