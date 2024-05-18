З декольте до пупа: Емма Стоун відвідала прем'єру фільму "Види доброти" у Каннах

Емма Стоун після успіху фільму "Бідолашні створіння", який зняв режисер Йоргос Лантімос, вирішила продовжити співпрацю з ним. Акторка з'явилася у фільмі-альманасі під назвою "Види доброти", який складається з трьох новел.

Прем'єра картини відбулася у Каннах на міжнародному кінофестивалі і Емма вийшла на червону доріжку з колегами, щоб презентувати цей фільм. На знаменитості була сукня від Модного дому Louis Vuitton.

Її вбрання було виконане в трендовому бордовому відтінку, мало глибоке V-подібне декольте, трохи розкльошені донизу спідницю з рюшами, а також бретельку-галтер. Також тканина сукні була повністю розшита лелітками.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Завершували цей її вечірній образ укладання з легкими локонами, прикраси з камінням та сяйний макіяж на обличчі.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що цього року Емма отримала свій другий "Оскар" — її було названо найкращою акторкою року за роботу у фільмі "Бідолашні створіння". На церемонії в Лос-Анджелесі в березні вона з'явилася у фактурній сукні з баскою, яка для неї теж була створена Louis Vuitton.

Емма Стоун на "Оскарі" / Фото: Associated Press

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