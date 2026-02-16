З декольте до пупа: Гейлі Бібер знову одягла провокативну сукню на світський захід

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер була дуже вишуканою і гламурною, коли вийшла на червону доріжку балу Vogue Australia 2026 у Сіднейському оперному театрі. Американська красуня одягла вінтажну сукню золотистого кольору від Модного дому Versace розроблену для колекції весна-літо 2006.

Дизайн вбрання захоплював, адже у сукні була бретелька-галтер, глибоке декольте аж до пупа, а також багато декору камінням та стразами. Також цей і без того еклектичний дизайн доповнювало шнурування на бедрах та шифонові вставки на спідниці.

Образ Гейлі доповнила зачіскою із зібраним волоссям, своїм улюбленим макіяжем з веснянками та нюдовою гамою тіней, а також діамантовими прикрасами — сережками і заручальною каблучкою, яку їй подарував чоловік Джастін Бібер. Створенням образу займалася давня стилістка зірки Дані Мішель, яка також одягає Кендалл Дженнер та Дейзі Едгар-Джонс.

Гейлі відвідала захід після того як викликала фурор на прем’єрі «Буремного перевалу» у Сіднеї, куди прийшла у прозорій мереживній сукні Saint Laurent з рукавами-дзвонами.

