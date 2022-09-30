З декольте до пупа: Кайлі Дженнер відвідала показ Schiaparelli в ефектному образі

25-річна зірка прилетіла до Парижа, щоб не лише відвідати Тиждень моди, а й приголомшувати публіку своїми вбраннями, адже кожен образ дівчини дедалі драматичніший.
29 вересня Кайлі Дженнер стала гостею показу Модного дому Schiaparelli, який відбувався на Вандомській площі у Парижі. Кайлі одягла оксамитову сукню насиченого синього відтінку з кутюрної колекції осінь-зима 2022-2023.
Вбрання не мало бретельок, було повністю приталеним і підкреслювало, таким чином, ефектну фігуру Дженнер, але головною особливістю сукні стало дуже глибоке декольте.
Доповнювали цей образ чорна сумка з короткою ручкою, туфлі і оксамитовий чокер з анатомічною підвіскою у вигляді серця. До цього вбрання Кайлі також зробила високу, трохи олдскульну, зачіску.
Нагадаємо, що днем раніше дівчина була помічена на показах Acne Studio та Balmain.
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