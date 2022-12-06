З декольте до пупа: Ріта Ора з'явилася на заході у відвертій сукні небесного відтінку

Це вбрання вийшло сміливим, ефектним і трохи романтичним.

Співачка Ріта Ора відвідала вечерю Forces For Change британського Vogue, організовану головним редактором видання Едвардом Еннінфулом та бізнес-консультанткою Ванессою Кінгорі. Захід відбувався у готелі Londoner у Лондоні.

На вечерю Ріта вирішила одягнутись дуже ефектно, віддавши перевагу сукні від бренду Blumarine з колекції весна-літо 2023 року.

Вбрання було в небесно-блакитному відтінку, а верхня його частина — ліф-гойдалка — зроблена з дуже глибоким декольте і з американською проймою. Також не можна не відзначити приталену спідницю із заниженою талією, яку прикрашав довгий шлейф.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Спина у сукні була повністю відкрита. Доповнювали цей розкішний образ прикраси від ювелірного бренду Jennifer Gibson, невелика сумка-хобо у колір вбрання, зачіска з довгими кучерями та ніжний манікюр.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

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