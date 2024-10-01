З декольте до пупа: розкішна Вікторія Бекхем відвідала церемонію у Парижі

Після свого грандіозного шоу на Тижні моди, на якому модельєрка Вікторія Бекхем презентувала колекцію весна-літо 2025, вона вирішила затриматися в Парижі.

50-річна жінка також завітала на церемонію BoF 500, на якій вручали нагороди найвпливовішим діячам культури з усього світу, які формують модну індустрію. Відбулася церемонію у готелі Shangri-La.

Вікторію сфотографували папараці, коли вона виходила зі свого готелю та прямувала до автомобіля у супроводі охорони. Вона була одягнена в ефектний білий костюм-смокінг від свого бренду.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Хоча здається, що жакет Вікторія одягла на голе тіло, але насправді на ній було чорне боді з дуже глибоким декольтом. Доповнила лук вона клатчем, туфлями на підборах та сонцезахисними окулярами. Прикраси на шиї у вухах Бекхем були дуже ніжними і лаконічними, а ось її зап'ястя прикрашали діамантовий браслет і золотий годинник.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

У такому самому смокінгу, тільки чорного кольору, вона вийшла до гостей свого показу. Вікторія подякувала присутнім. На шоу було багато відомих гостей, а також велика родина Бекхемів, яка прийшла її підтримати у важливий день.

Вікторія Бекхем на показі своєї колекції / Фото: Associated Press

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