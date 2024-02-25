З декольте до пупа: зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант вийшла в світ у розкішній червоній сукні

Акторка Емілі Блант, яка зіграла в гучному фільмі про творця атомної бомби "Оппенгеймер", сяяла на світській церемонії в Лос-Анджелесі — 30-му врученні премії Гільдії кіноакторів.

Зірка з'явилася на заході в яскравій сукні від Модного дому Louis Vuitton. Сукня була однотонною, ідеально підкреслювала фігуру акторки, а також мала бретельку-галтер та невеликий шлейф.

Головною прикрасою вбрання було глибоке, практично до пупа декольте.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Своє розкішне вбрання Емілі носила у поєднанні з коштовностями Tiffany & Co. — кольє виконане у вигляді променів, сережки з діамантами, а також золотими браслетами-манжетами. Волосся Емілі уклали в легкі локони, а на обличчі був макіяж з помадою ніжного відтінку.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Цей образ кардинально відрізнявся від того, що Емілі нещодавно продемонструвала на 77 церемонії вручення премії BAFTA Британської академії кіно. У Лондоні акторка позувала на червоній доріжці у гламурній вечірній сукні від Модного дому Elie Saab, яку бренд презентував нещодавно в колекції весна-літо 2024 під час Тижня високої моди в Парижі. Сукня була виконана у бежевому кольорі, мала фігурні ромбоподібні вирізи на талії, а також розкішну вишивку бісером та лелітками.

Емілі Блант / Фото: Getty Images

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