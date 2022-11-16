З декольте до пупка: Алессандра Амбросіо у білому аутфіті справила фурор на фестивалі

41-річна екс"ангел" Victoria's Secret сяяла на доріжці перед камерами у білій сукні з глибоким декольте та золотим поясом-ланцюжком на талії. Також у вбрання був зухвалий розріз до стегна. Сукню Алессандра доповнила золотими босоніжками на підборах, ідеальним хвилястим укладанням та вечірнім макіяжем. Також у неї був світлий манікюр, нігті були покриті лаком із блискітками, а з прикрас модель одягла кілька каблучок на пальці.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Минулого разу зірка відвідувала галаконцерт Baby2Baby 2022 і з'явилася на червоній доріжці у блискучій сукні-бюсті кольору рожевого золота від бренду Monique Lhuillier. Того дня Амбросіо зробила гарне укладання з кучерями і макіяж з блискучими шоколадними тінями на повіках.

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