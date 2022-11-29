З декольте до пупка: Джуліанна Мур на світській церемонії у Нью-Йорку

61-річна знаменитість мала чудовий вигляд у білій сукні з глибоким вирізом на декольте від Carolina Herrera, доповнивши образ золотими аксесуарами – широким кольє на шиї, безліччю широких браслетів на зап'ястях і в руках тримала золотий клатч.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Джуліанна зібрала волосся у високий пучок, зробила у макіяжі акцент на очі та підкреслила губи блиском натурального відтінку.

Церемонія Gotham Awards відкрила сезон нагород у Голлівуді, і Джуліанна Мур приїхала, щоб підтримати своїх колег, оскільки сама не була номінована.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, кілька днів тому Мур була помічена папараці на прогулянці в Нью-Йорку. У звичайному житті зірка полюбляє образи простіші та зручніші, ніж на червоні доріжки, та ще й такі, щоб впізнати її в них було максимально складно.

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