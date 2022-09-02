З декольте до пупка: Джуліанна Мур у сукні Armani Prive на доріжці у Венеції

61-річна акторка та очільниця журі Венеційського кінофестивалю Джуліанна Мур захоплює вже другий день поспіль.

Образи акторки, в яких вона з'являється на денних фотоколах та вечірній червоній доріжці, досить відверті. Мур сміливо носить прозоре вбрання, підкреслюючи стрункість своєї фігури, а також глибокі вирізи на декольте.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Вчора ввечері Джуліанна знову сяяла на доріжці. Цього разу вона одягла чорну сукню з кутюрної колекції Armani Prive осінь-зима '22.

Оксамитова сукня була з глибоким V-подібним вирізом на декольте, до якого Мур підібрала босоніжки на високій платформі та підборах.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

З прикрас зірка одягла дороге кольє на шию та сережки-висячки. Своє руде волосся Мур розпустила і зробила макіяж у теплих відтінках.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

У день відкриття 79-го кінофестивалю у Венеції, нагадаємо, вона сяяла на доріжці у напівпрозорій сукні від Valentino, що складалася з довгої накидки, прозорої сукні-бандо та різнобарвних паєток на ній.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

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