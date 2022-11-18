З декольте до пупка: Елізабет Дебікі на промозаході серіалу "Корона"

32-річна акторка, яка в житті, як ми вже з'ясували не дуже схожа на принцесу Діану, відвідала вчора захід Netflix TV Celebration: Cocktails + Conversation у Нью-Йорку.

Елізабет Дебікі / Фото: Getty Images

На публіці Елізабет сяяла у чорній коктейльній сукні з глибоким V-подібним декольте. На шиї у зірки було золоте лаконічне кольє, а у вухах виблискували цікаві сережки у формі скорпіонів. Дівчина зробила непомітний макіяж у натуральних відтінках, розпустила біляве волосся, розчесавши його за проділом.

Минулого свого виходу, який відбувся також у Нью-Йорку, Дебікі з'явилася на публіці у чорному штанному костюмі та кедах. У такому образі акторка майже не схожа на принцесу Діану, яку вона грає в серіалі.

Елізабет Дебікі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у п'ятому сезоні "Корони" багато говоритимуть про особисте життя принца та принцеси Уельських, покажуть і знамените інтерв'ю Діани для програми "Панорама", яке вийшло на ВВС і через яке спалахнув скандал.

Елізабет Дебікі / Фото: Getty Images

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