З декольте до пупка: Елізабет Герлі захопила аутфітом у вечірній сукні

З декольте до пупка: Елізабет Герлі захопила аутфітом у вечірній сукні

56-річна британська акторка обожнює вечірки і світські заходи.

4 вересня Елізабет Герлі відвідала паті з нагоди 50-річчя Девіда Волліамса — англійського коміка, актора, письменника і телеведучого. Вечірку організували в готелі Claridge в Мейфер, в Лондоні і туди з'їхався весь світський бомонд.

Ліз Герлі також потрапила під приціл папараці дорогою на вечір. Акторка одягла відверту сукню з декольте практично до пупка, з широким поясом на талії і рюшами на подолі. Блискуче вбрання доповнювали босоніжки у відтінку металік на платформі і високих підборах. В руках у Герлі був мініатюрний блискучий клатч прямокутної форми.

Елізабет Герлі / Getty Images

Зірка накрутила довге волосся локонами і зробила гарний вечірній макіяж. Одягла сережки-кільця і підвіску з маленьким кулоном у формі серця. Вона усміхалася, коли прямувала до готелю і мала приголомшливий вигляд.

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