З декольте до пупка і в топі: Зендея блиснула двома ефектними луками на церемонії

Акторка Зендея відвідала світську церемонію в Пасадені та викликала фурор на доріжці двома гарними образами.

Зендея приїхала вчора на 54-ту церемонію вручення нагород NAACP Image Awards у Civic Auditorium у Пасадені, у Каліфорнії. Акторка привернула увагу двома незабутніми образами на церемонії вручення нагород.

Зендея / Фото: Associated Press

26-річна знаменитість одяглася в зелено-чорну вінтажну сукню без бретельок від Versace у якої було декольте аж до пупка. Вбрання артистка доповнила чорними туфлями-човниками на підборах та прикрасами Bulgari.

Зендея / Фото: Associated Press

Також Зендея зробила гарне об'ємне укладання, макіяж у нюдових відтінках і мала просто розкішний вигляд.

Зендея / Фото: Associated Press

На сцену вона вийшла вже в іншому вбранні: ліфі від Prada із зірками, які прикривали соски та білій максіспідниці, також декорованої зірками. Доповнила лук білими гостроносими туфлями на підборах і темним лаком нафарбувала нігті.

Зендея / Фото: Associated Press

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