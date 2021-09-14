З декольте до пупка і з хутряними рукавами: Джей Ло в ефектній сукні на Met Gala 2021

З декольте до пупка і з хутряними рукавами: Джей Ло в ефектній сукні на Met Gala 2021

Дженніфер Лопес приїхала до Нью-Йорка і відвідала кілька світських заходів.

Позавчора співачка вийшла на сцену церемонії MTV Video Music Awards, де з'явилася одягнена мініспідницю зі шнурівкою з боків і скороченому чорному топі також зі шнурівкою від David Koma, що підкреслював ідеальний прес співачки і зону її декольте.

Дженіфер Лопес / Associated Press

А вчора вночі Дженніфер відвідала Метрополітен-музеї, де після річної перерви зірки знову зібралися на Met Gala. Темою цього вечора стала: "В Америці: модний лексикон", тому гості отримали запрошення з відміткою дрескод: "Американська незалежність".

Дженіфер Лопес / Associated Press

52-річна Лопес приїхала на світський раут у сукні від Ralph Lauren. На ній була кавова сукня з глибоким V-подібним декольте, високим розрізом на подолі і довгим шлейфом. На довгих рукавах був хутро, вбрання доповнював капелюх, золоті сережки-підвіски, широкий металевий чокер на шиї і кольє з металевих пластин. Також широкі браслети були на зап'ястях співачки. Взула Джен босоніжки відтінку металік на високих підборах.

Дженіфер Лопес / Associated Press

На відміну від Венеційського фестивалю, де Лопес з'явилася з коханим, на Met Gala вона приїхала без Бена Аффлека.

Дженіфер Лопес / Associated Press

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