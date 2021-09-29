З декольте до пупка: колишня дівчина Бена Аффлека захопила аутфітом на червоній доріжці

З декольте до пупка: колишня дівчина Бена Аффлека захопила аутфітом на червоній доріжці

33-річна кубино-іспанська акторка і колишня дівчина Бена Аффлека відвідала світову прем'єру фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати", яка відбулася в лондонському Королівському Альберт-Холі.

Ана зіграла в стрічці одну з ролей і з'явилася на червоній доріжці Королівського Альберт-Холу в Лондоні разом з іншими членами знімальної групи, акторами і навіть королівськими гостями, серед яких були принци Чарльз і Вільям і їхні дружини герцогині Камілла і Кетрін.

Ана де Армас / Associated Press

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До фоторепортерів Ана де Армас вийшла у відвертій чорній вечірній сукні в білизняному стилі від Louis Vuitton. Вбрання було на бретельках, схожих на ланцюг, з дуже глибоким V-подібним декольте і розрізом до стегна, в якому акторка демонструвала публіці свої довгі стрункі ноги. Взута зірка була в чорні босоніжки на підборах.

Ана де Армас / Associated Press

Свій образ дівчина доповнила декількома кільцями на пальцях, сережками-висячками з камінням у вухах, ідеальною стрижкою каре і легким макіяжем зі стрілками на повіках.

Ана де Армас / Associated Press

Хто ще відвідав прем'єрний показ фільму про агента 007, дивіться в нашій галереї нижче.

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Зірки на прем'єрі Джеймса Бонда "Не час помирати" (15 фото)

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