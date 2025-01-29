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З декольте до пупка: Леоні Ганне виблискувала перед камерами у гламурному вбранні

З декольте до пупка: Леоні Ганне виблискувала перед камерами у гламурному вбранні

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Вона вже традиційно стала гостею на Тижні моди.

Німецька блогерка та інфлюенсерка Леоні Ганне з'явилася на Тижні високої моди в Парижі. Вона потрапила під приціл фотографів під час шоу бренду Georges Chakra, який презентував публіці колекцію Haute Couture весна-літо 2025 року.

На цьому гламурному світському заході Леоні з'явилася у срібній сукні з довгим шлейфом, яка мала напівпрозору спідницю. Вбрання також мало бретельку-галтер з драпуванням і глибоким декольте практично до пупа. Також тонка тканина сукні Леоні була повністю розшита бісером і лелітками, через що вбрання мало гламурний і святковий вигляд.

Леоні Ганне / © Getty Images
Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Образ вона доповнила сумкою Hermes Mini та гостроносими туфлями молочного кольору від Saint Laurent, прикрасами Messika, високою зачіскою та яскравим макіяжем.

Цей показ Ганне відвідала після того, як її помитили на шоу бренду Schiaparelli. Тоді німецька красуня продемонструвала чорну сукню-водолазку, яку поєднувала з пальтом та мінісумкою.

Леоні Ганне / © Getty Images
Леоні Ганне / Фото: Getty Images

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