З декольте до пупка: Міа Ріган відвідала Лондонський тиждень моди

Минулої п'ятниці знаменитість була зазнімкована фотографами у першому ряду показу дизайнера Коннера Айвза під час Лондонського тижня моди. На Мії була сукня в стилі пэчворк з глибоким вирізом на декольте практично до пупка, яку вона поєднувала з високими чоботами на підборах.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Свій образ дівчина доповнила скромною підвіскою на шиї з літерою "М", сережками-зірками, безліччю каблучок на пальцях та кількома браслетами.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Також Міа Ріган відвідувала показ колекції бренду 16 Arlington. Того вечора вона одягла сірий топ, розшитий паєтками, сіру мініспідницю з розсипом каміння і накинула зверху картате пальто. На шиї у Мії була та ж підвіска, схоже, це її улюблена прикраса, а у вухах сережки-висячки. Легкий макіяж на обличчі та лаконічна зачіска завершували образ.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

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