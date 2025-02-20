З декольте до пупка та новим кольором волосся: колишня дівчина Брукліна Бекхема сяяла на доріжці

Модель Гана Крос взяла участь у святкуванні 25-річчя Rodial у Лондоні. Дівчина з'явилася на червоній доріжці у чорній максісукні з глибоким вирізом на декольте, яку, зрозуміло, носила без білизни.

Образ модель доповнила чорними мюлями на невисоких підборах та невеликою коричневою сумкою. Вона також зробила легкий макіяж у натуральних відтінках, одягла золоті сережки-кліпси, а волосся, яке пофарбувала у білий колір, розпустила та красиво уклала.

Гана Крос / Фото: Getty Images

До речі, Гану Крос іноді можна побачити на вечірках разом із моделлю Мією Ріган – колишньою дівчиною ще одного сина Бекхемів – Ромео.

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