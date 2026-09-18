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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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143
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1 хв

З декольте до талії: Джоді Комер у чорній сукні Fendi позувала на прем'єрі в Торонто

Зірка серіалу «Вбиваючи Єву» зробила ставку на стриману елегантність, обравши для червоної доріжки лаконічну чорну сукню з пікантною деталлю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джоді Комер

Джоді Комер / © Getty Images

Джоді Комер відвідала прем’єру фільму «Stuffed», яка відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Перед фотокамерами лауреатка премії «Еммі» постала у чорній сукні Fendi з кутюрної колекції осінь 2026 року. Вбрання довжини максі мало вільний силует і дуже глибокий V-подібний виріз, який сягав майже талії, додававши мінімалістичному образу пікантності.

Джоді Комер / © Getty Images

Джоді Комер / © Getty Images

Із прикрас Комер обрала широкий браслет Tiffany & Co. на зап’ясті. Також вона взула лаконічні чорні босоніжки з тонкими ремінцями.

Джоді уклала волосся легкими хвилями з проділом посередині та зробила легкий макіяж з ніжно-рожевою помадою.

Нагадаємо, Джоді Комер у білій мінісукні-сорочці і високих чоботях з’явилася на фотоколі в Лондоні.

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