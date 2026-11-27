Талія Сторм / © Getty Images

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Талія Сторм відвідала світову прем’єру шостого сезону детективно-комедійного серіалу «Убивства лише в Лондоні» (Only Murders in London), яка відбулася у кінотеатрі Odeon Luxe Leicester Square у Лондоні.

На заході артистка з’явилася в ефектній обтислій сукні максі насиченого винного відтінку із сяйливої тканини. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте до талії, галтер, оголені плечі і пікантні фігурні вирізи в зоні талії. На животі сукню прикрашала масивна прямокутна пряжка, з якої звисали довгі декоративні полотнища тканини.

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Талія Сторм / © Getty Images

Лук Сторм доповнила сіро-коричневою пухнастою шубкою, яку вона спустила з плечей. Вбрання вона скомбінувала з бордовими лакованими гостроносими туфлями і маленькою чорною стьобаною сумочкою Chanel на золотистому ланцюжку.

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Талія зібрала волосся у високу зачіску, зробила макіяж із пишними віями, чорними стрілками, рожевими рум’янами і ніжно-рожевим блиском на губах. У вухах у неї були масивні золотисті сережки, а на пальцях — каблучки із сяйливим камінням.

Нагадаємо, Талія Сторм у відвертій сукні-кольчузі і без бюстгальтера прийшла на вечірку.

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