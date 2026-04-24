З декольте і голим животом: Нікі Гілтон стала зіркою червоної доріжки завдяки своїй розкішній сукні у принт

Нікі Гілтон-Ротшильд — представниця однієї з найвпливовіших родин світу, яка є постійною гостею на різноманітних світських подіях і регулярно виходить на червоні доріжки. Цього тижня вона стала зіркою лондонської прем’єри довгоочікуваного фільму «Диявол носить Prada 2» у драматичній сукні від бренду Roberto Cavalli.

Її сукня з колекції 2023 року була струмливою та мала графічний візерунок у чорних, золотих та бежевих тонах, який нагадував анімалістичний, але має назву «Промінь золота». У вбрання був глибокий V-подібний виріз спереду і по бокам, що підкреслювало фігуру Нікі і бронзову засмагу.

Спереду на вбранні була велика срібна прикраса, а ефектності да розкоші сукні надавали рукави-накидки. Образ красуня доповнила босоніжками від Aquazzura, прикрасами від свого бренду і розкішним укладанням з легкими локонами.

А поки Нікі дивувала публіку у Лондоні, її старша сестра Періс вдвідала два гламурних заходи у США, зокрема з’явилася з чоловіком на церемонії вручення премії Breakthrough Prize 2026 і відкритті нової галереї в Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

Періс Гілтон з чоловіком / © Associated Press