З декольте і приголомшливим розрізом: Кейт Гадсон одягла золоту сукню на прем'єру фільму

45-річна Кейт Гадсон зіграла новому у фільмі "Плеймейкерка" і прийшла на його прем'єру, яка відбулася у Лос-Анджелесі 13 лютого. Вона на цьому заході була, як богиня, оскільки обрала для своєї появи приголомшливу золоту сукню від бренду Roberto Cavalli.

Вбрання було виконане з мерехтливої тканини, маор дуже довгий шлейф та високий розріз на спідниці, який відкривав її ноги. Не менш значним було й декольте, адже мало того, що воно було дуже глибоким, але й прикрашене кількома переплетеними стрічками. Спереду сукня мала невелике плісування на спідниці, а на стегнах її прикрашали дрібні складки. Образ Кейт доповнила взуттям на підборах, макіяжем, лаконічною зачіскою та розкішним кольє на шиї з величезним рожевим діамантом.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

Цей захід акторка відвідала після того, як також сяяла у чорній елегантній сукні на 30-й церемонії вручення премії Critics Choice Awards. На ній тоді була сукня з голою спиною від американського бренду Thom Browne.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

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