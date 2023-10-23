З декольте на сукні та мушлями на голові: акторка Люпіта Ніонго відвідала захід у незвичайному образі

Акторка відвідала галаконцерт лише через два дні після оголошення про розлучення з бойфрендом.

Зірка фільму Marvel "Чорна пантера" та лауреатка "Оскара" – Люпіта Ніонго – відвідала галаконцерт GO Campaign 2023. На захід вона прийшла зі своєю мамою Дороті.

Люпіта Ніонго з мамою / Фото: Associated Press

Зірка з'явилася на публіці у досить ефектному образі, оскільки одягла довгу сукню-балахон зі сміливим V-подібним декольте до пупа.

Сукня також мала високу горловину, розріз спереду на спідниці та невеликий шлейф.

Люпіта Ніонго / Фото: Associated Press

Проте головною родзинкою образу 40-річної акторки був головний убір із мушель каурі. Завершили її вечірній лук лаконічний босоніжки та пара діамантових сережок у вухах.

Люпіта Ніонго / Фото: Associated Press

Усього за два дні до того, як Люпіта відвідала цей благодійний галаконцерт, вона оголосила про свій розрив із бойфрендом Селемою Масекелою, з яким зустрічалася від грудня 2022 року.

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