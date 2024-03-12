З декольте, прозорою спідницею та величезним оксамитовим коміром: Гайді Клум на вечірці Елтона Джона

Супермодель та телеведуча Гайді Клум - часта гостя на всіх світських заходах Лос-Анджелеса.

Щороку зірка також відвідує вечірку Елтона Джона, яку проводить його організація "Фонд Елтона Джона з боротьби зі СНІДом" (Elton John AIDS Foundation).

На цей світський захід Клум одягла дуже гламурну сукню з глибоким декольте. Вбрання було у вигляді боді, верхня частина якого виконана з чорного оксамиту, а нижня являла собою прозору спідницю із золотою вишивкою бісером, лелытками та стеклярусом.

Автором сукні є бренд Valdrin Sahiti, заснований дизайнер із Косово. Головною прикрасою вбрання став величезний комір, який поєднувався з рукавами.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Образ Гайді доповнила елегантним укладанням з кучерями, макіяжем, босоніжками на підборах від Alevi Kiky, а також коштовними сережками.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Як створювалася сукня бренд показав у Instagram.

Також того дня Гайді відвідала вечірку Vanity Fair, яка також вважається афтепаті церемонії "Оскар". На червоній доріжці заходу вона сяяла в золотій сукні від Harris Reed з осінньої колекції 2023 року з вирізами на животі та стегнах.

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