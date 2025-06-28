З декольте-серцем: Сідні Свіні у ніжно-рожевій сукні відвідала весілля Безоса та Санчес

Сідні Свіні / © Getty Images

Реклама

Голлівудська акторка Сідні Свіні була однією із запрошених гостей на весілля року — в Італії, у мальовничому місті на воді, одружився американський мільярдер Джефф Безос та його кохана колишня телеведуча Лорен Санчес.

27-річна акторка для святкової церемонії одягла ніжну рожеву сукню з декольте-серцем, яка виграшно підкреслювала її гарні груди. Вбрання було виконане з ніжного шовку і мало корсетний верх, який був прикрашений дрібними складками тканини. Вбрання Сідні доповнила невеликою сріблястою сумкою усипаною стразами та діамантовими прикрасами.

Сідні Свіні / © Getty Images

Після церемонії, де всі нарешті побачили головну весільну сукню Лорен Санчес, відбулася святкова вечірка, для якої Сідні переодяглася у більш розслаблену романтичну сукню рожево-зеленого кольору з квітковим принтом та оборками від Elie Saab із весняної колекції 2024 року. Образ акторка показала у Instagram.

Реклама

Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Того ж дня, але вдень, голлівудську зірку помітили на прогулянці у Венеції. Вона була одягнена в чорне міні від бренду Chloé — комбінезон із V-подібним вирізом із шовкового жоржету, виконаний у трендовому бохостилі. Цей образ Сідні доповнила туфлями з відкритою п’ятою від Miu Miu, невеликою сумкою, а також розкішними кучерями, макіяжем та сонцезахисними окулярами.

Сідні Свіні / © Associated Press