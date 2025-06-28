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- Шоу-бізнес
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З декольте-серцем: Сідні Свіні у ніжно-рожевій сукні відвідала весілля Безоса та Санчес
Красуня з'явилася в божественній сукні без бретельок, яка ідеально підкреслювала її жіночну фігуру.
Голлівудська акторка Сідні Свіні була однією із запрошених гостей на весілля року — в Італії, у мальовничому місті на воді, одружився американський мільярдер Джефф Безос та його кохана колишня телеведуча Лорен Санчес.
27-річна акторка для святкової церемонії одягла ніжну рожеву сукню з декольте-серцем, яка виграшно підкреслювала її гарні груди. Вбрання було виконане з ніжного шовку і мало корсетний верх, який був прикрашений дрібними складками тканини. Вбрання Сідні доповнила невеликою сріблястою сумкою усипаною стразами та діамантовими прикрасами.
Після церемонії, де всі нарешті побачили головну весільну сукню Лорен Санчес, відбулася святкова вечірка, для якої Сідні переодяглася у більш розслаблену романтичну сукню рожево-зеленого кольору з квітковим принтом та оборками від Elie Saab із весняної колекції 2024 року. Образ акторка показала у Instagram.
Того ж дня, але вдень, голлівудську зірку помітили на прогулянці у Венеції. Вона була одягнена в чорне міні від бренду Chloé — комбінезон із V-подібним вирізом із шовкового жоржету, виконаний у трендовому бохостилі. Цей образ Сідні доповнила туфлями з відкритою п’ятою від Miu Miu, невеликою сумкою, а також розкішними кучерями, макіяжем та сонцезахисними окулярами.