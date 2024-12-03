З декольте та бантами: Сельма Блер, яка хворіє на розсіяний склероз, відвідала церемонію

Зірка мала надзвичайний вигляд. Вбрання акторки підкреслювало її плечі.
У понеділок, 2 грудня, у Лондоні відбулася церемонія вручення премії Fashion Awards. Це щорічний гламурний захід, на якому нагороджуються нагороди за видатний внесок в індустрію моди протягом року.
На червону доріжку церемонії щороку виходять актори, моделі, відомі дизайнери, співаки та інфлюенсери. Цього року серед гостей заходу з'явилася акторка Сельма Блер, яка вже багато років хворіє на розсіяний склероз.
Сельма вийшла на червону доріжку в довгій оксамитовій сукні-бюстьє з глибоким декольте. Вбрання прикрашалв шлейф і великий бант під грудьми з шовку. Доповнила сукню зірка перловим багатошаровим намистам на шиї, макіяжем, туфлями з брошками, а також оригінальною сумкою, банти на якій повторювали бант на її сукні.
Цікаво, що кількома тижнями раніше на заході ELLE's 2024 Women in Hollywood, який проводився в Лос-Анджелесі, вона одягла білу сукню з відкритими плечима.
Також варто звернути увагу, що вийшла на червону доріжку Сельма знову без тростини і без допомоги. Хоча раніше вона неодноразово з'являлася на публіці із собакою-поводирем на ім'я Скаут.
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