З декольте та чорною вуаллю: Діта фон Тіз з'явилася у нетиповому для себе образі на заході

Акцент у образі був на фігурному декольте вбрання.

50-річна діва бурлеска Діта фон Тіз у досить простому, але елегантному образі відвідала шоу RuPaul's Drag Race Live! у Лас-Вегасі. Вбрання артистки кардинально відрізнявся від її концертних костюмів, адже це був чорний комбінезон із класичними штанами та короткими рукавами.

Акцентом у цьому вбранні було глибоке Т-подібне декольте, що пыдкреслювало груди зірки. Також дуже елегантний вигляд мала ретро-вуаль Діти з візерунком у вигляді мастей карт.

Зірка бурлеску доповнила свій образ червоною помадою, годинником на руці та сережками з рубінами. Ввона зробила чорні стрілки на очах, а на обличчя нанесла щільний тон, який надавав йому вигляду фарфору.

Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

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