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З декольте та голою спиною: 74-річна Вера Вонг на світському заході у чорно-білому максівбранні

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Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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З декольте та голою спиною: 74-річна Вера Вонг на світському заході у чорно-білому максівбранні

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Вже традиційно вона прийшла разом із своїм брендом.

Рок-зірка моди – модельєрка Вера Вонг – знову здивувала вибором вбрання, оскільки з'явилася у сміливому луку з вирізами на фешнцеремонії CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку. Цього разу на 74-річній жінці був вечірній аутфіт від її ж бренду, який складався з чорного топа з глибоким декольте та голою спиною, а також довгої спідниці перлинного відтінку.

На незвичайному топі Вонг також були складки та вирізи з боків, а шовкову спідницю прикрашав невеликий шлейф. Своє вбрання вона доповнила високими шкіряними рукавичками.

На обличчі у дизайнерки традиційно практично не було ніякої декоративної косметики, ймовірно, вона скористалася лише тональним кремом, а ось волосся просто розпустила і вирівняла.

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press
Вера Вонг та Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Перед камерами Вера Вонг позувала з акторкою Ванессою Гадженс, яка сяяла на цьому фешнзаході у сукні з пишною спідницею та розрізом, створеній Верою.

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press
Вера Вонг та Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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