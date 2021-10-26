З декольте та голою спиною: Аня Тейлор-Джой на прем'єрі фільму в Каліфорнії

З декольте та голою спиною: Аня Тейлор-Джой на прем'єрі фільму в Каліфорнії

Акторка обрала розкішне вбрання від знаменитого бренду.

Аня Тейлор-Джой відвідала прем'єру фільму "Минулої ночі у Сохо" у Лос-Анджелесі. Захід відбувся у нещодавно відкритому Музеї кіноакадемії.

Для червоної доріжки акторка одягла розкішну золоту сукню від Dior з глибоким V-подібним декольте та голою спиною. Тканина сукні була плісована, а на спідниці мала ще й фігурне тиснення.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Неймовірний образ Аня доповнила зачіскою з легкими локонами, яскравим макіяжем із золотаво-коричневими тінями, босоніжками на підборах та кольє зі смарагдами та діамантами.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

"Минулої ночі у Сохо" — фільм жахів режисера Едгара Райта, в якому розкотиться незвичайна історія — молодоъ дизайнерки одягу Елойс. Героїня несподівано переміщується у минуле – у 1960-ті роки. Там дівчина усвідомлює, що вона насправді інша людина – сліпуча співачка на ім'я Сенді. Перебуваючи в тілі Сенді, Елойс починає роман з милим хлопцем, але поступово грані минулого та майбутнього руйнуються.

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