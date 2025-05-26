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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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215
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1 хв

З декольте та лелітками: Ель Феннінг відвідала прем'єру фільму "Натхненник"

Акторка просто сяяла завдяки своїй гламурній сукні від відомого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ель Феннінг

Ель Феннінг / © Associated Press

23 травня в Каннах відбулася прем’єра фільму «Натхненник», дія якого розгортається під час війни у В’єтнамі. Гостею показу стала акторка Ель Феннінг.

На червоній доріжці вона продемонструвала гламурну сукню Valentino. Це було довге вбрання з рукавами та V-подібним декольте практично до пупа.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Сукня Ель була повністю розшита лелітками та бісером, а також мала візерунок у вигляді великих ромбів у стилі Clowncore, який останні кілька років дуже популярний.

Своє вбрання голлівудська зірка доповнила коштовностями від Cartier, лаконічним макіяжем та зачіскою з розпущеним волоссям.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Раніше на кінофестивалі Ель також презентувала фільм «Сентиментальна цінність», у якому зіграла. Перед камерами вона тоді сяяла в сукні-бюсті від Armani Prive. Це було довге вбрання з декольте, 3D-квітами і теж повністю розшите сріблястими лелітками.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

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Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

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Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

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Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

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Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

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Зои Салдана_2 / © Associated Press

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Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

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Голлі Беррі_7 / © Associated Press

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Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

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Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

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Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

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Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

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Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

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Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

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Кара Делевинь_4 / © Associated Press

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Изабель Гулар_2 / © Associated Press

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Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

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Симон Эшли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эль Фэннинг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_1 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_4 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_3 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

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