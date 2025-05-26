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- Шоу-бізнес
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З декольте та лелітками: Ель Феннінг відвідала прем'єру фільму "Натхненник"
Акторка просто сяяла завдяки своїй гламурній сукні від відомого бренду.
23 травня в Каннах відбулася прем’єра фільму «Натхненник», дія якого розгортається під час війни у В’єтнамі. Гостею показу стала акторка Ель Феннінг.
На червоній доріжці вона продемонструвала гламурну сукню Valentino. Це було довге вбрання з рукавами та V-подібним декольте практично до пупа.
Сукня Ель була повністю розшита лелітками та бісером, а також мала візерунок у вигляді великих ромбів у стилі Clowncore, який останні кілька років дуже популярний.
Своє вбрання голлівудська зірка доповнила коштовностями від Cartier, лаконічним макіяжем та зачіскою з розпущеним волоссям.
Раніше на кінофестивалі Ель також презентувала фільм «Сентиментальна цінність», у якому зіграла. Перед камерами вона тоді сяяла в сукні-бюсті від Armani Prive. Це було довге вбрання з декольте, 3D-квітами і теж повністю розшите сріблястими лелітками.