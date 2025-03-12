З декольте та м'ятою спідницею: Ейса Гонсалес відвідала кінофестиваль та презентувала новий фільм

35-річна мексиканська акторка Ейса Гонсалес прибула на світову прем'єру фільму "Попіл", яка відбулася у театрі Paramount у межах кінофестивалю South by Southwest.

Зірка мала ефектний вигляд у незвичайному вбранні. Вона носила сукню від бренду Gabriela Hearst з нової колекції весна-літо 2025, яка мала шкіряний верх з глибоким декольте та білу спідницю нижче колін, виконану з пом'ятої тканини. На талії у акторки був застебнутий широкий пояс.

Ейса Гонсалес / Фото: Associated Press

Носила незвичайну сукню вона у поєднанні з чоботами від Magda Butrym та прикрасами від бренду David Yurman. Волосся Ейса зібрала у високий хвіст.

Ейса Гонсалес / Фото: Associated Press

Також пропонуємо розглянути її сукню зі спини, адже там шкіряна вставка була значно нижчою за талію.

Ейса Гонсалес / Фото: Associated Press

"Попіл" — американський науково-фантастичний фільм режисера Flying Lotus за сценарієм Джонні Реммлера. Разом з Ейсою головну роль у ньому виконав і актор Аарон Пол.

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