З декольте та перловою торочкою: зірка фільму "Прісцилла" зачарувала образом від бренду Miu Miu

Через виріз сукня мала незвичайний вигляд, але декор на рукавах додавав йому гламуру.

26-річна американська акторка Кейлі Спені зіграла головну роль у новому художньому фільмі режисера Софії Копполи про Прісцилла Преслі під назвою "Прісцилла".

Картина розповідатиме про сімейне життя Прісцилли Преслі і заснована на її автобіографії. Презентація фільму відбулася під час 80-го Венеційського кінофестивалю, тому Кейлі вийшла на червону доріжку цього грандіозного заходу.

Акторка одна з небагатьох американських зірок, які вирішили все ж таки відвідати Італію, попри історичний страйк сценаристів і режисерів, який триває в Голлівуді.

Кейлі Спені / Фото: Getty Images

На червону доріжку Кейлі вийшла в білій сукні від Miu Miu з дуже глибоким декольте, практично до пупа, а також вишуканою торочкою на рукавах з перлів і сріблястих намистин.

Кейлі Спені / Фото: Associated Press

Доповнили її образ сережки з діамантами, укладання та легкий макіяж.

Кейлі Спені / Фото: Associated Press

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