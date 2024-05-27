З декольте та пікантним розрізом: "Міс Швеція" Вікторія Сільвстедт сяяла перед камерами в Монако

Вона підкреслила фігуру ефектним вбранням.
49-річна Вікторія Сільвстедт відвідала розкішну галавечерю присвячену Гранпрі Формули-1 у Монако. Це спортивне змагання проводиться від 1929 року і перемога в ньому вважається однією з найпрестижніших у світових автоперегонах. Тому захід щороку відвідує безліч зірок, мільйонерів та княжа родина Монако.
Ефектна білявка Вікторія Сільвстедт - шведська фотомодель, актриса, співачка, телеведуча, яка посіла друге місце у конкурсі краси "Міс Швеція" та стала півфіналісткою конкурсу "Міс Світу 1993" - цього разу з'явилася в ефектній шовковій сукні перлинного відтінку, яка мала короткий рукав, глибоке декольте та довгу спідницю.
Прикрашали вбрання вишивка лелітками та намистинами на декольте, кілька драпувань, а також дуже високий розріз, який демонстрував її ноги та розкішні гламурні босоніжки.
Звичайно ж сяяла на цьому розкішному вечорі і княгиня Шарлін. Її Високість разом із чоловіком князем Альбером II вийшли на публіку. Шарлін одягла елегантну червону сукню від Louis Vuitton із сріблястим верхом, яку доповнила фігурним клатчем.
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