З декольте та пікантним розрізом: "Міс Швеція" Вікторія Сільвстедт сяяла перед камерами в Монако

49-річна Вікторія Сільвстедт відвідала розкішну галавечерю присвячену Гранпрі Формули-1 у Монако. Це спортивне змагання проводиться від 1929 року і перемога в ньому вважається однією з найпрестижніших у світових автоперегонах. Тому захід щороку відвідує безліч зірок, мільйонерів та княжа родина Монако.

Ефектна білявка Вікторія Сільвстедт - шведська фотомодель, актриса, співачка, телеведуча, яка посіла друге місце у конкурсі краси "Міс Швеція" та стала півфіналісткою конкурсу "Міс Світу 1993" - цього разу з'явилася в ефектній шовковій сукні перлинного відтінку, яка мала короткий рукав, глибоке декольте та довгу спідницю.

Прикрашали вбрання вишивка лелітками та намистинами на декольте, кілька драпувань, а також дуже високий розріз, який демонстрував її ноги та розкішні гламурні босоніжки.

Вікторія Сільвстедт / Фото: Getty Images

Звичайно ж сяяла на цьому розкішному вечорі і княгиня Шарлін. Її Високість разом із чоловіком князем Альбером II вийшли на публіку. Шарлін одягла елегантну червону сукню від Louis Vuitton із сріблястим верхом, яку доповнила фігурним клатчем.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

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