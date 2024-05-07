З декольте та пір'ям: Джесіка Біл одягнула яскраву сукню коралового відтінку, яка дуже їй личила

Акторка Джесіка Біл відвідала благодійний бал у Метрополітен-музеї Met Gala 2024 та одягла на цю подію вбрання від бренду Tamara Ralph. Сукня 42-річної Біл була з колекції весна-літо 2024, а поєднала вона її з сумкою від Roger Vivier.

Джессіка Біл / Фото: Associated Press

Вбрання було ніжного коралового відтінку, мало глибоке V-подібне декольте, а також дуже пишну спідницю з довгим шлейфом.

Талія у вбрання була підкреслена і повністю його прикрашали пір'я та каміння. Такий декор мав дуже гламурний та романтичний вигляд.

Джессіка Біл / Фото: Associated Press

Також доповнювала сукню накидка на руках, яка була виконана з такої самої тканини і також мала відповідний декор. Макіяж Джессіці візажисти зробили теж у рожево-кораловій гамі, а ось волосся її було розпущене і укладене в трохи недбалу об'ємну зачіску з легкими кучерями. Завершувала образ золота прикраса на шиї у вигляді квітів.

Джессіка Біл / Фото: Associated Press

Чоловік Джастін Тімберлейк Met Gala з нею не відвідав, проте на килимовій доріжці також можна було побачити Ніколь Кідман у сукні-репліці та Кім Кардашян у вбранні від Джона Гальяно.

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