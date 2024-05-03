З декольте та розрізами: нігерійська співачка повторила культовий образ Вікторії Бекхем

Через 19 років після презентації на подіумі, ця сукня має так само стильний вигляд.

21-річна нігерійська співачка Ейра Старр відвідала захід Variety 2024 Power of Women: New York, організований Lifetime у Смітсонівському музеї дизайну Купера Гьюїтта, у Нью-Йорку. Перед камерами молода артистка з'явилася в ефектній зелено-блакитній вінтажній сукні від Roberto Cavalli.

Ейра Старр / Фото: Associated Press

Сукню відомий бренд презентував уперше на подіумі під час показу весна-літо 2006 у Мілані на Тижні моди. Вона мала глибоке декольте до пупа, вирізи на талії та розріз на спідниці. Також її прикрашав градієнт і довгий шлейф.

Доповнила Ейра вбрання розпущеним волоссям, довгим нюдовим манікюром, а також декількома прикрасами. Особливо в цьому луку гламурний вигля мали її ошатні босоніжки з ремінцями-пружинами, камінням та стразами.

Ейра Старр / Фото: Associated Press

Однак раніше така сама сукня з'являлася на червоній доріжці. Носила 2005 року вбрання Вікторія Бекхем в Монте-Карло, Монако. Вбрання вона одягла лише через кілька тижнів після того, як його презентували на подіумі в Італії.

Вікторія Бекхем та Роберто Каваллі / Фото: Associated Press

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